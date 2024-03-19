بعث أكثر من 200 منظمة غير حكومية حول العالم الثلاثاء، برسالة إلى الاتحاد الأوروبي، دعت فيها إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي تمنح تل أبيب امتيازات في السوق الأوروبية.

ونشرت منظمة "الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية" الرسالة على موقعها الإلكتروني، وحملت توقيع أكثر من 200 منظمة غير حكومية، وتناشد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية المذكورة.

وأكدت الرسالة ضرورة أن تحترم الأطراف حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وفقاً لمواد "العناصر الأساسية" في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأوضحت أن "إسرائيل لم تستوفِ العناصر الأساسية" لاتفاقية الشراكة المذكورة، وطالبت بتعليق فوري للاتفاقية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل".

وأضافت: "ندين بشكل قاطع جميع انتهاكات القانون الدولي، وخاصة قتل المدنيين، وندعو السلطات المختصة إلى التحقيق دون تأخير".

وأردفت الرسالة: "نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، سقط عديد من الضحايا، ودُمرت البنية التحتية المدنية، وتشرد غالبية سكان غزة".

واستطردت: "انهار نظام الرعاية الصحية في غزة، وقُصفت المستشفيات ودُمرت، وقُتل أفراد الطواقم الطبية".

وأكدت أن سكان غزة معرضون لخطر الموت والجوع بسبب الأمراض المعدية، مضيفة: "هذا الوضع هو نتيجة لقصف غزة ومنع إسرائيل الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية وتدمير نظام الصرف الصحي".

وشددت على وجود "انتهاك واضح وموثق لحقوق الإنسان" للفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​