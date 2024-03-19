سياسة
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لتوسيع الهجمات.. جيش الاحتلال يعلن تشكيل لواء على الحدود السورية-اللبنانية
بعد تهديدات متعاقبة من مسؤولين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لواء جديد من جنوده على الحدود السورية-اللبنانية، ليبدأ نشاطه خلال الأسابيع المقبلة.
لتوسيع الهجمات.. جيش الاحتلال يعلن تشكيل لواء على الحدود السورية-اللبنانية
الاحتلال يعلن تشكيل لواء قتالياً على الحدود السورية-اللبنانية / صورة: Reuters
19 مارس 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، تشكيل لواء جديد من جنوده على الحدود السورية-اللبنانية، ليبدأ نشاطه خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الجيش في بيان: "جزءاً من ملاءمة الاستجابة العملياتية على الحدود الشمالية، وبناءً على تقييم الوضع، جرى تشكيل لواء إقليمي جديد على الحدود السورية-اللبنانية، هو لواء ههاريم".

وأشار إلى أن اللواء الجديد سيعمل تحت قيادة اللواء 210، وسيجري عملياته في منطقة جبل الشيخ وجبل الروس (مزارع شبعا)، معلناً: "تعيين الكولونيل (رتبة عسكرية) ليرون أبلمان قائداً للواء".

وأكد أن اللواء "سيبدأ نشاطه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون متخصصاً في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال الجبلي، وتحديداً في جبل الشيخ وجبل الروس".

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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