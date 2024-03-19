قالت جماعة حزب الله اللبناني الثلاثاء، إنها استهدفت قوات عسكرية إسرائيلية بأسلحة صاروخية قرب الحدود الجنوبية.

وأفاد حزب الله في بيان بأن مقاتليه استهدفوا "تحركاً لجنود العدو الصهيوني داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه بشكل مباشر".

وأوضح أن مقاتليه استهدفوا "قوة عسكرية صهيونية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأصابوها مباشرة".

وفي بيان آخر قال الحزب إنه استهدف "قوة عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابها مباشرة".

في المقابل قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات العديسة وكفركلا ورب ثلاثين وميس الجبل، في قضاء مرجعيون، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك، فيما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق الثلاثاء، تشكيل لواء جديد عند الحدود السورية-اللبنانية، مشيراً إلى أنه سيبدأ نشاطه العسكري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.