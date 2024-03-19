سياسة
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مباحثات أمريكية-أممية حول سبل وقف هجمات الحوثي بالبحر الأحمر
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إجراء مباحثات بين مبعوثها تيم ليندر كينغ، ونظيره الأممي هانس غروندبرغ، بشأن هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تقوّض حرية الملاحة.
مباحثات أمريكية-أممية حول سبل وقف هجمات الحوثي بالبحر الأحمر
سفينة الشحن الأمريكية Sea Champion في ميناء عدن بعد استهدافها من جماعة الحوثي/ صورة أرشيفية: Reuters  
19 مارس 2024

ناقش المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندر كينغ الثلاثاء مع نظيره الأممي هانس غروندبرغ، سبل وقف هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر.

وأفاد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة إكس بأن "ليندركينغ بحث خلال لقاء مع غروندبرغ (لم يحدد المكان) وقف هجمات الحوثيين التي تقوض حرية الملاحة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

عملية السلام باليمن

من جهة أخرى، ناقش المبعوثان، حسب المصدر نفسه، التقدم في عملية السلام في اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية في بيان لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، "بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية".

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين مجموعة تدابير ضمن خارطة طريق تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

ومؤخراً، قدم غروندبرغ إحاطة لمجلس الأمن الدولي تحدث فيها عن "صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في اليمن"، مشيراً إلى أن "عملية الوساطة باتت أكثر تعقيداً، وأن اليمنيين يشاركونه الشعور بنفاد الصبر في سبيل تحقيق تطلعاتهم".

ويشهد اليمن، منذ نحو عامين، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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