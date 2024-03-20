قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ستواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، رغم موقعها الجغرافي الصعب.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني الثلاثاء بولاية قرشهير، وسط تركيا.

ولفت أن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، هما صوت العقل السليم والعدالة والضمير في مواجهة الأزمات والصراعات والحروب التي تهدد العالم.

وأضاف: "على الرغم من الأزمات التي تهدد الحياة في منطقة جغرافية صعبة، فإننا لا نزال دعاة السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقتنا".

وأردف أن "أكثر من 500 ألف شخص قُتلوا في الحرب في أوكرانيا خلال عامين. وهذه الحرب، التي تحولت إلى حرب استنزاف، تؤثر على حياتنا جميعا. تثير هذه الحرب العديد من المشاكل على المستوى العالمي، بما في ذلك أزمة الطاقة والغذاء. لا يوجد سوى زعيم واحد يتحمل مسؤولية السلام والعدالة العالمية، وهو الرئيس أردوغان".

وشدد على أن تركيا دعت للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة منذ اليوم الأول، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق العدالة بعد الآن من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على أنال عالم أجمع باستثناء عدد قليل من الدول، تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين.

واستطرد أن إسرائيل وداعميها لا يوافقون على وقف إطلاق النار حتى خلال شهر رمضان المبارك، وتواصل استهداف غزة دون تمييز بين طفل أو امرأة، ومعاقبة النازحين بالجوع.

وتابع: "في مثل هذا الوضع، نواصل بذل أقصى جهدنا من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية"، مشدداً على مواصلة وقوف تركيا إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين في نضالهم المشروع حتى النهاية.