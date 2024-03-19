سياسة
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وزيرة الخارجية الكندية تعلن حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مساء الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل.
وزيرة الخارجية الكندية تعلن حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
وزيرة الخارجية الكندية تعلن حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل / صورة: AP
19 مارس 2024

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مساء الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل، يوم الاثنين.

وقالت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية: "إنه قرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام".

كما تضمن الاقتراح أيضًا بندًا يدعو إلى دعم "إنشاء دولة فلسطين" بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وشددت جولي على أنه بعد تصويت الاثنين على حظر الأسلحة، قررت الحكومة الوفاء بتعهدها.

وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن "جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر".

كما أعرب بلير عن قلق بلاده الشديد "إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة".

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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