سياسة
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صحيفة بريطانية تكشف عن انتهاكات إسرائيلية بحق موظفيين أممين في غزة
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، إنها اطلعت على وثائق أممية داخلية تؤكد انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي شملت تعصيب الأعين والضرب.
صحيفة بريطانية تكشف عن انتهاكات إسرائيلية بحق موظفيين أممين في غزة
صحيفة بريطانية تكشف عن انتهاكات إسرائيلية بحق موظفيين أممين في غزة / صورة: AA
20 مارس 2024

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، إنها اطلعت على وثائق أممية داخلية تؤكد انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي شملت تعصيب الأعين والضرب.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك وثائق تكشف وقوع "انتهاكات إسرائيلية فاضحة" لحصانة الأمم المتحدة وامتيازاتها، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمنشآت أونروا.

ونقلت "الغارديان" عن وثائق أممية قولها إن "إسرائيل استخدمت منشآت أونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة، بما في ذلك عملية واحدة على الأقل أسفرت عن مقتل عدة فلسطينيين".

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توتراً ملحوظاً، جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري.

يأتي ذلك بينما يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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