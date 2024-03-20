حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، من استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية في عدوانها على قطاع غزة، واتهمتها بعدم المصداقية بشأن تأكيداتها المستمرة باستخدامها بشكل قانوني.

وأوضحت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن، في بيان الثلاثاء، أن "وراء حظر القانون الأمريكي لدعم الحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أمريكية، أسباباً وجيهة".

وأضافت المسؤولة الحقوقية: "نظرًا إلى لأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأمريكية ليست ذات مصداقية".

وفي وقت سابق، قالت ياغر إن الأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل في غزة تضع المسؤولين الأمريكيين في مأزق، "لأن القانون الأمريكي يلزم وزارة الخارجية ضمان ألا تذهب المساعدات الأمنية الأمريكية إلى قوات الأمن التي ترتكب باستمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأصدرت "رايتس ووتش" ومنظمة أوكسفام الخيرية مذكرة مشتركة تلخص مجموعة "انتهاكات إسرائيلية" للقانون الدولي، وحرمان سكان غزة من الخدمات الحيوية، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ومن بين الأمثلة على ذلك: "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض الذي زودتها به الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في لبنان وغزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشن غارات عشوائية أو غير متناسبة على عديد من المستشفيات الكبرى أو بالقرب منها في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وكذلك المنع المنهجي للمساعدات، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، حسب المصدر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.