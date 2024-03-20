سياسة
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شهداء في قصف إسرائيلي استهدف لجان مساعدات بغزة.. وحماس: سادية تهدف للتهجير
استشهد 23 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهداف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة. فيما قالت حركة حماس إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لجان المساعدات "دليل سادية الاحتلال، بهدف تهجير الفلسطينيين من غزة".
شهداء في قصف إسرائيلي استهدف لجان مساعدات بغزة.. وحماس: سادية تهدف للتهجير
شهداء في قصف إسرائيلي استهدف لجان مساعدات بغزة.. وحماس: سادية تستهدف التهجير / صورة: AA
20 مارس 2024

استهدف قصف إسرائيلي تجمعاً للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة شمالي القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "استشهد 23 مواطناً على الأقل وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للمواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة".

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل قوافل المساعدات في غزة، ففي فبراير/شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ"مجزرة الطحين"، ما خلَّف 118 شهيداً و760 جريحاً، حسب وزارة الصحة في القطاع.

"سادية تهدف إلى التهجير"

في السياق أدانت حركة حماس الثلاثاء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لجان المساعدات في غزة، معتبرة ذلك "دليل سادية الاحتلال، بهدف تهجير الفلسطينيين من غزة".

وقالت حماس في بيان، إن "استهداف جيش الاحتلال النازي للجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمّن توزيع المساعدات عند دوار الكويت، جنوب مدينة غزة، وارتقاء عدد من الشهداء، لهو دليل إضافي على سادية الاحتلال الصهيوني".

وأوضحت أن "الاحتلال يتقصد ضرب أي هياكل محلية أو عشائرية وطنية تنظم وتوزع المساعدات، بهدف نشر الفوضى والانفلات الأمني، تنفيذاً لمخططه الخبيث الرامي إلى دفع شعبنا إلى النزوح عن أرضه".

وأضافت "تصاعد العدوان الدموي الصهيوني لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يزعزع صموده، وشعبنا الفلسطيني وعشائره وكل قواه سيمضون متحدين لقطع الطريق على هذا العدو المجرم، وعلى مخططاته".

وطالبت "المجتمع الدولي وكل الهيئات الدولية والإقليمية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بكبح جماح هذا العدو النازي، الذي يُمعن في قتل أبناء شعبنا بالقصف الهمجي أو بسلاح التجويع الذي يطبقه على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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