رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتثال لطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتراجع عن الهجوم البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو أمام المشرعين الثلاثاء: "كشفت بكل وضوح للرئيس الأمريكي أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على هذه الكتائب (حماس) في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالعمل على الأرض".

وفي وقت سابق الاثنين قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن كرر قلقه العميق بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو.

وطلب بايدن من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل "استهداف" حماس، دون تنفيذ العملية البرية في رفح.

فيما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن ترى أن الهجوم على رفح سيكون "خطأ".

وانطلقت مساء الاثنين مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى "دمار كبير وكارثة إنسانية غير مسبوقة في الحرب وسيؤثر سلباً في سير المحادثات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.