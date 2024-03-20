سياسة
2 دقيقة قراءة
رداً على طلب بايدن للتراجع عن هجوم رفح.. نتنياهو: عازمون على المواصلة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه رفض طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتراجع عن الهجوم البري على رفح. وأكد نتنياهو عزمه استكمال العملية حتى "القضاء على حماس".
رداً على طلب بايدن للتراجع عن هجوم رفح.. نتنياهو: عازمون على المواصلة
بايدن يقول إن إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعلى نتنياهو تغيير حكومته / صورة: Reuters
20 مارس 2024

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتثال لطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتراجع عن الهجوم البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو أمام المشرعين الثلاثاء: "كشفت بكل وضوح للرئيس الأمريكي أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على هذه الكتائب (حماس) في رفح، ولا سبيل لذلك إلا بالعمل على الأرض".

وفي وقت سابق الاثنين قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن كرر قلقه العميق بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو.

وطلب بايدن من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل "استهداف" حماس، دون تنفيذ العملية البرية في رفح.

فيما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن ترى أن الهجوم على رفح سيكون "خطأ".

وانطلقت مساء الاثنين مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى "دمار كبير وكارثة إنسانية غير مسبوقة في الحرب وسيؤثر سلباً في سير المحادثات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us