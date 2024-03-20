أثارت تصريحات للمرشح الجمهوري المحتمَل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب قال فيها إن "الأمريكيين اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين يكرهون دينهم وإسرائيل"، موجة غضب في البيت الأبيض وأوساط الديمقراطيين وزعماء الجماعات اليهودية.

وقال ترمب الذي يأمل في الإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إن "أي يهودي يصوّت للديمقراطيين يكره دينه ويكره كل شيء يتعلق بإسرائيل، وعليه أن يخجل من نفسه".

وقال ترمب في مقابلة أجراها معه مستشاره السابق سيباستيان جوركا نُشرت على موقعه على الإنترنت أول أمس الاثنين: "أي يهودي يصوّت للديمقراطيين يكره دينه ويكره كل شيء يتعلق بإسرائيل، وعليه أن يخجل من نفسه"، مضيفاً: "الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل".

وندَّدَت مجموعات من بينها رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي بتصريحات ترمب لربط الدين بكيفية تصويت الناس في الانتخابات.

وردّاً على طلب للتعليق على تصريحات ترمب، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان: "لا مبرر لنشر الصور النمطية السامة والكاذبة التي تهدِّد مواطنينا".

وبعد نشر تصريحات ترمب قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وهو ديمقراطي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن "ترمب يطلق تصريحات حزبية بغيضة للغاية. أنا أعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لضمان استمرار العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية للأجيال القادمة، مدعومة بالسلام في الشرق الأوسط".

وكان شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخَب في الولايات المتحدة ومؤيد قوي لإسرائيل، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة أمام السلام بعد مرور خمسة أشهر على الحرب في غزة.

وقال بايدن إن عديداً من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه. ووصف نتنياهو خطاب شومر بأنه غير لائق.

في المقابل تمسكت حملة ترمب بتصريحاته، كما دافع الائتلاف اليهودي الجمهوري عن تصريحات ترمب وأعاد نشرها على موقع إكس.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملة الرئيس السابق في بيان: "الحزب الديمقراطي تحول إلى عصبة مناهضة لإسرائيل ومعادية للسامية ومؤيدة للإرهاب".

وكان ترمب اتخذ في أثناء رئاسته خطوات غير مسبوقة تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.