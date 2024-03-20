اقترح صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ومستشاره للسياسة الخارجية على إسرائيل نقل سكان غزة إلى صحراء النقب قائلاً: "لو كنت مكان إسرائيل لنقلت سكان غزة وطهرت المنطقة"، مدعياً أنه يجب تفريغ قطاع غزة من أهاليه.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه كوشنر في جامعة هارفارد الشهر الجاري تطرق خلاله إلى "كيفية تنظيم الأوضاع في فلسطين لو كان مكان إسرائيل"، ونقلت صحيفة الغارديان تفاصيل اللقاء.

وادعى أنه يجب تفريغ قطاع غزة من سكانه، قائلاً: "لو كنت أنا، لنقلت الناس من غزة إلى صحراء النقب وطهرت المنطقة.. والخطوة الأفضل ستكون دخول المناطق التي جرى إخلاؤها وإنهاء المهمة"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه لو كان مسؤولاً في إسرائيل فإن أولويته الأولى ستكون تهجير المدنيين من مدينة رفح الجنوبية، وأنه "بالدبلوماسية" قد يكون من الممكن أيضاً إدخالهم إلى مصر.

وادعى أنه سيجرف منطقة في النقب وينقل الناس إلى هناك، زاعماً أن "الخطوة الأفضل ستكون دخول المناطق التي جرى إخلاؤها وإنهاء المهمة".

ولفت كوشنر إلى أن عقارات غزة ذات الواجهة البحرية قد تكون ذات قيمة عالية.

وحول المخاوف في المنطقة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يسمح للفلسطينيين الذين يفرون من غزة بالعودة إليها"، قال كوشنر: "ربما.. لم يتبق كثير من غزة على أي حال".

وعلقت الصحيفة قائلة إن تصريحات كوشنر تعطي لمحة عن سياسة دونالد ترمب للشرق الأوسط إذا عاد إلى البيت الأبيض.