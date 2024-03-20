سياسة
2 دقيقة قراءة
صهر ترمب: لو كنت مكان إسرائيل لرحّلت سكان غزة إلى النقب
قال صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ومستشار السياسة الخارجية السابق جاريد كوشنر، إنه لو كان مكان إسرائيل "لنقل سكان غزة وطهرت المنطقة".
صهر ترمب: لو كنت مكان إسرائيل لرحّلت سكان غزة إلى النقب
صهر ترمب: لو كنت مكان إسرائيل لرحلت سكان غزة إلى النقب / صورة: AP
20 مارس 2024

اقترح صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ومستشاره للسياسة الخارجية على إسرائيل نقل سكان غزة إلى صحراء النقب قائلاً: "لو كنت مكان إسرائيل لنقلت سكان غزة وطهرت المنطقة"، مدعياً أنه يجب تفريغ قطاع غزة من أهاليه.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه كوشنر في جامعة هارفارد الشهر الجاري تطرق خلاله إلى "كيفية تنظيم الأوضاع في فلسطين لو كان مكان إسرائيل"، ونقلت صحيفة الغارديان تفاصيل اللقاء.

وادعى أنه يجب تفريغ قطاع غزة من سكانه، قائلاً: "لو كنت أنا، لنقلت الناس من غزة إلى صحراء النقب وطهرت المنطقة.. والخطوة الأفضل ستكون دخول المناطق التي جرى إخلاؤها وإنهاء المهمة"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه لو كان مسؤولاً في إسرائيل فإن أولويته الأولى ستكون تهجير المدنيين من مدينة رفح الجنوبية، وأنه "بالدبلوماسية" قد يكون من الممكن أيضاً إدخالهم إلى مصر.

وادعى أنه سيجرف منطقة في النقب وينقل الناس إلى هناك، زاعماً أن "الخطوة الأفضل ستكون دخول المناطق التي جرى إخلاؤها وإنهاء المهمة".

ولفت كوشنر إلى أن عقارات غزة ذات الواجهة البحرية قد تكون ذات قيمة عالية.

وحول المخاوف في المنطقة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يسمح للفلسطينيين الذين يفرون من غزة بالعودة إليها"، قال كوشنر: "ربما.. لم يتبق كثير من غزة على أي حال".

وعلقت الصحيفة قائلة إن تصريحات كوشنر تعطي لمحة عن سياسة دونالد ترمب للشرق الأوسط إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us