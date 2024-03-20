أعلنت وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أنه جرى التلاعب ببعض تفاصيل صورة ملكية ثانية نشرها قصر كينزنغتون، مقر مكتب الأمير ويليام وزوجته أميرة وليز كيت ميدلتون في لندن، لوسائل الإعلام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الصورة التي جرت مشاركتها في أبريل/نيسان 2023، بمناسبة عيد الميلاد السابع والتسعين للملكة الراحلة إليزابيث، كانت الأميرة كيت ميدلتون التقطتها في المقر الملكي الاسكتلندي بقلعة بالمورال، في آب/أغسطس 2022، أي قبل أسابيع فقط من وفاة الملكة.

وأبلغت شركة "غيتي إيميدجز" عملاءها في وقت سابق الثلاثاء، بأن الصورة الملتقَطة "عُدّلَت رقمياً من المصدر بغرض التحسين"، بلا مزيد من التفاصيل.

ورغم أن غيتي ورويترز ومؤسسات إخبارية أخرى لم تكتشف في ذلك الحين أي مشكلة في الصورة، فإن فحصاً لمحرري الصور في رويترز خلص إلى تعديل واضح في 8 أجزاء من الصورة باستخدام الاستنساخ الرقمي.

ويتضمن الاستنساخ الرقمي نسخ وحدات البِيكسل، إما لنقل وإما لإخفاء أشياء أو أجزاء في الصورة.

وقال متحدث باسم رويترز: "تحدّث رويترز حالياً إجراءاتها المتعلقة بفحص الصور من قصر كينزنغتون في لندن بعد التأكد من أن صورة ثانية خضعت للتعديل. وتماشياً مع مبادئ الثقة لدى تومسون رويترز، تلتزم رويترز أن تستوفي الصور معاييرها التحريرية المرتبطة بالجودة والدقة والموثوقية".

وأثار الشكوك حول الصورة لأول مرة العام الماضي خبير التكنولوجيا الأمريكي كريستوفر بوزي، الذي قال إنه يعتقد أنها عُدّلَت باستخدام برنامج "فوتوشوب"، وتَعرَّض وقتها لهجوم.

وسحبت رويترز وعدد من المؤسسات الإخبارية الرائدة الأخرى هذا الشهر صورة أخرى لكيت مع أطفالها الثلاثة أصدرها القصر بمناسبة عيد الأم، في 10 مارس/آذار، بعد أن أظهر تحليل ما بعد النشر أنها لا توفي بمعاييرها التحريرية.

وأصدرت كيت في اليوم التالي اعتذاراً عبر منصة إكس قالت فيه: "مثل كثير من المصورين الهواة، أُجرِي أحياناً تجارِبَ التحرير. وأريد أن أعبِّر عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي نشرناها أمس".

ورغم اعترافها بتحرير الصورة واعتذارها عن ذلك، لم توضح الأميرة ما التعديلات التي أُجرِيَت، وقال قصر كنزينغتون في لندن إنه لن يعيد إصدار الصورة الأصلية غير المحررة.

تأتي مشكلة الصور المعدلة وسط تكهُّنات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة كيت منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني وغيابها عن الأنظار.

وزادت هذه الشائعات مع غياب أميرة ويلز عن احتفالات عيد القديس باتريك الأحد، رغم أنها لم تغب عنها طوال سنوات.

وظهرت كيت يوم الاثنين في لقطات مصوَّرة لأول مرة منذ إجراء العملية الجراحية لها في مقطع مصوَّر نشرته صحيفة صن، لكنّ كثيرين شككوا في صحة اللقطات المصورة مرة أخرى.