اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، مدناً وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عدداً من الفلسطينيين، فيما استشهد شاب متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، جنوب بيت لحم، كما أعلنت مصادر طبية الثلاثاء استشهاد مواطن من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب زياد فرحان دياب حمران (31 عاماً) بالقرب من مدخل بلدة بيت فجار، بمحاذاة مفترق التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وتركته ينزف على الأرض إلى أن ارتقى شهيداً، قبل أن تحتجز جثمانه.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في الهاشمية وجنين ومخيمها الشهيد حمران. كما نعت كتيبة جنين في سرايا القدس الشهيد. وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن الشاب حمران نفذ عملية إطلاق نار عند مفترق "غوش عتصيون" أسفرت عن إصابة جنديَّين إسرائيليَّين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

جرائم المستوطنين

في السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية الثلاثاء، استشهاد المواطن فاخر باسم بني جابر (43 عاماً) الذي أصيب برصاص مستوطن في منطقة الصدر، ونقل الى مستشفى رفيديا وأعلن استشهاده.

وأفادت مصادر محلية في بلدة عقربا بأن مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من المستوطنين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرقي عقربا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق للنار.

وأوضح رئيس بلدية عقربا صلاح جابر لوكالة (وفا)، أن الشهيد جابر أصيب برصاص مستوطن فيما كان أمام منزله خلال هجوم المستوطنين، وأعلن لاحقاً استشهاده.

وتتوالى جرائم المستوطنين إذ استولوا الثلاثاء، على 20 بركساً سكنياً في طريق المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لوفا، إن مستوطني البؤر الاستعمارية شمال غرب أريحا، استولوا على 20 بركساً كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسراً في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وأضاف أن هؤلاء المستوطنين أطلقوا أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.

ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على البدو والأراضي في المعرجات شمال غرب أريحا، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

اقتحام الأقصى

من جهة أخرى، اقتحم 54 مستوطناً الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولم يكتفِ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طول شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالباً بالسماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.

استمرار الاقتحامات

في سياق متصل، ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال نفذ اقتحامات في مدينتي نابلس وطولكرم (شمال)، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدات بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدات بمحافظة الخليل (جنوب). وقالوا إن جيش الاحتلال اقتحم مدينة طولكرم وشن عمليات دهم في عدد من المنازل، واعتقل عدداً من المواطنين. وبيّن الشهود أن قوات الجيش جرفت شوارع رئيسية وخربت بنية تحتية في طولكرم قبل أن تنسحب.

واقتحمت قوات من الجيش عدة أحياء من مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً قبل أن تعتقل أحد ساكنيه، وفق شهود عيان. كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر قرب أريحا، حيث اندلعت مواجهات مع فلسطينيين، وفق الشهود، فيما واصلت اقتحام بلدات بمحافظتي رام الله والخليل، وفق مصادر محلية.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توتراً ملحوظاً، جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري.

يأتي ذلك فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".