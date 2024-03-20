سياسة
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وزير الخارجية التركي يحضر القمة الأولى للطاقة النووية في بروكسل
يحضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان القمة الأولى للطاقة النووية ببروكسل المقرَّر عقدها غداً الخميس بمشاركة رفيعة بتنظيم واستضافة كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة البلجيكية.
وزير الخارجية التركي يحضر القمة الأولى للطاقة النووية في بروكسل
فيدان يشارك في القمة الأولى للطاقة النووية ببروكسل / صورة: AA
20 مارس 2024

يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في القمة الأولى للطاقة النووية المقرَّر عقدها غداً الخميس في مدينة بروكسل، بتنظيم واستضافة كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة البلجيكية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن فيدان سيشارك في القمة مع وفد مرافق له، ويلقي كلمة في جلسة رؤساء الدول والحكومات بصفته رئيس الوفد.

وأضافت المصادر أنه من المقرر عقد جلسة وزارية، وستُعقَد أربع جلسات منفصلة خلال القمة بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى.

ودُعِيَ رؤساء دول وحكومات الدول التي تستفيد تقليدياً من الطاقة النووية، إضافة إلى الدول التي تهدف إلى تحسين قدراتها في هذا المجال والتحول إلى الطاقة النووية، إلى القمة الأولى هذه.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن 18 رئيس دولة وحكومة أو نوابهم سيحضرون القمة، كما يحضرها رؤساء مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ووزراء وكبار المسؤولين من 17 دولة.

المصادر في إحاطتها، أكّدَت أن من المخطط نشر بيان مشترك في نهاية القمة التي تتناول تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة بعد الحرب الأوكرانية-الروسية، وستُناقَش إعادة تعزيز دور الطاقة النووية.

وزادت بأن أمن الطاقة كان على رأس جدول الأعمال العالمي بعد أزمة الطاقة التي ظهرت عقب الحرب الأوكرانية-الروسية، وأن الطاقة النووية تشكّل أحد عناصر هذه الأجندة.

ومن المتوقع كذلك أن يؤكد عديد من الدول خلال القمة دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ، إذ توفّر "فرصة لنقل المعلومات وتبادل الأفكار مع المجتمع الدولي بشأن وجهة نظر تركيا في أمن الطاقة وسياساتها ومساهماتها في أمن الطاقة بالمنطقة".

وتابعت المصادر: "كما هو معروف، لدى تركيا خطط للانتقال إلى الطاقة النووية وتنويع مصادر الطاقة"، وسيُذكَر في القمة أن محطات الطاقة النووية التقليدية والمفاعلات المعيارية الصغيرة ستكون عنصراً أساسياً لأمن الطاقة في تركيا مستقبَلاً.

كما ستُقدَّم معلومات عن مشروع محطة "آق قويو"​​​​​​​ للطاقة النووية في تركيا، التي دُشّنَت أولى مراحلها في أبريل/نيسان 2023، وتُعَدّ أول محطة تركية للطاقة النووية، وأحد أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010.

وتلبي المحطة 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في 2028.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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