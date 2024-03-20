اتّهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إسرائيل بتسجيل سابقة في تحدّيها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن قطاع غزة يشهد حملة "تجويع".

جاء ذلك خلال ندوة الثلاثاء في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال زيارة لواشنطن.

وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إذ تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب التي تشنها على قطاع غزة وأثارت خطوة جنوب إفريقيا حفيظة إسرائيل واستدعت تنديد الولايات المتحدة.

وأضافت باندور أن إسرائيل تحدّت قراراً أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال قتالها حماس في غزة، مشيرة إلى إن "إسرائيل تجاهلت تماماً الإجراءات المؤقتة".

ومطلع مارس/آذار الجاري، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات موقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة.

وتابعت "نشهد حالياً أمام أعيننا تجويعاً جماعياً ومجاعة"، وحذّرت من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالاً يحتذى.

وأوضحت أن سلوك إسرائيل يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على فعل ما تريد دون أي محاسبة.

وحضّت جنوب إفريقيا في التماس جديد المحكمة ومقرّها في لاهاي على إصدار أوامر لإسرائيل بوقف "التجويع واسع النطاق" على خلفية هجومها في غزة.

وندّدت إسرائيل بالالتماس الذي قدّمته جنوب إفريقيا واصفة إياه بأنه "شائن" و"بغيض أخلاقياً" على حد تعبيرها، مشيرة إلى مبادرات تتّخذها بما في ذلك تعليق الأعمال القتالية لدواع إنسانية.

وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1,1 مليون شخص، أي نصف السكان تقريباً، جوعاً "كارثياً".

ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنها "بلا جدوى".

وفي العام الماضي اتّهم السفير الأمريكي لدى بريتوريا جنوب إفريقيا بانتهاك حيادها المعلن في الحرب الدائرة في أوكرانيا بالسماح لسفينة روسية بالرسو لتحميل إمدادات عسكرية، في موقف عادت وتراجعت عنه واشنطن في وقت لاحق.

وقالت باندور إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور جنوب إفريقيا في الأشهر المقبلة، وقالت "أردنا دوماً أن نكون في وضعية تمكّننا من أداء دور تيسيري" بين أوكرانيا وروسيا.

وفي حين أعربت إدارة بايدن عن أملها في إبقاء التعاون قائماً مع جنوب إفريقيا على الرغم من الخلافات، يجري الكونغرس مراجعة لمشروع قانون من شأنه إعادة تقييم العلاقة بأكملها.

وقال النائب الجمهوري جون جيمس لدى عرضه نص التشريع الشهر الماضي إن جنوب إفريقيا "تبني روابط مع دول وجهات فاعلة تقوّض الأمن القومي الأمريكي وتهدّد أسلوب حياتنا"، في إشارة إلى الصين وروسيا وحماس.

ولفتت باندور إلى أن المشرّعين الأمريكيين لم يتشاوروا مع جنوب إفريقيا وأن الديمقراطيات يجب أن تسمح بالاختلافات في الرأي.

وقالت إن "السعي لمعاقبة جنوب إفريقيا بسبب خلاف حول مجالات سياسية معينة هو الرد الأسوأ".