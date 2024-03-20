تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها 166، والقصف الإسرائيلي والجوع يحصد مزيداً من أرواح الفلسطينيين، في تحدّ لكل التحذيرات والمطالب الدولية.

وفي آخر إحصائية محدثة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الأربعاء، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، عن 31 ألفاً و923 شهيداً إضافة إلى 74 ألفاً و96 مصاباً، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية "أسفرت عن 104 شهداء و162 مصابا".

استهداف المخيمات ولجان المساعدات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، أن 27 فلسطينياً استشهدوا، معظمهم من النازحين، وأصيب آخرون في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولاحقاً، أظهر مقطع فيديو تكدس جثامين شهداء داخل وخارج ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات. وفي مخيم البريج (وسط)، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي. وشهدت مناطق شرق دير البلح (وسط)، إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وأفادت وفا باستشهاد فلسطينيين جراء قصف على منطقة السدرة في حي الدرج، شرق مدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي على مناطق أخرى بالمدينة. وانتشلت جثامين 20 شهيداً جراء قصف صاروخي استهدف عمارة سكنية غرب المدينة.

واستشهد مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت، باستهداف إسرائيلي على دوار الكويت خلال تأمين المساعدات أمس الثلاثاء. كما استشهد 23 فلسطينياً في قصف الاحتلال وإطلاق النار المباشر على لجان عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد أكثر من 100 من العاملين في تقديم المساعدات في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال في أسبوع، وقال إن مجازر الاحتلال بحقّ العاملين في مجال المساعدات هدفها تكريس سياسة التجويع ونشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال شققاً سكنية في عمارة مشتهى، مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة. كما سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمحيط مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من العائلات محاصرة في حي الرمال (غرب)، وسط ظروف مأساوية، بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، قتله 90 فلسطينياً والتحقيق مع 300 في مجمع مستشفى الشفاء الطبي، فيما اعتقل 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.

وضع كارثي بالمستشفيات

وحسب المصادر المحلية، ألقى جيش الاحتلال فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي (غرب غزة)، ونقلهم إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية كريس لوكيير، الثلاثاء، إن "أطباءنا وممرضينا من أنحاء غزة يعملون في مركز المواصي (بمدينة رفح جنوب غزة) على توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف قاسية".

وأضاف لوكيير في مقطع مصور نشره على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس، أن "عديداً من مرضى مركز المواصي الصحي يعانون الإسهال وسوء التغذية نتيجة صعوبة الحصول على المياه النظيفة والغذاء".

وأعربت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الثلاثاء، عن قلقها إزاء سلامة المرضى والطاقم الطبي المحاصرين في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، كما حذرت من تردي الأوضاع في مركز المواصي الصحي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوة من جيش الاحتلال حصار وتنفيذ اقتحامات لمستشفى الشفاء، على الرغم من أن آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وأمس الثلاثاء، اقتحم مئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المُسيّرة والمروحية المستشفى، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنياً، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.