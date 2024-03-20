سياسة
3 دقيقة قراءة
ذوو محتجَزين إسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق مع حماس
نظم أقارب إسرائيليين محتجَزين في غزة تظاهرة في تل أبيب للمطالبة باتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى، رافعين لافتات عليها صور رئيس الوزراء ورئيس الأركان كُتب عليها "لا تعودوا من قطر بلا اتفاق".
ذوو محتجَزين إسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق مع حماس
ذَوو محتجَزين إسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق مع حماس / صورة: AA
20 مارس 2024

تظاهر أقارب لمحتجَزين إسرائيليين بغزة الأربعاء في مدينة تل أبيب، لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال المفاوضات الجارية في قطر.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة أحد الشوارع في تل أبيب، حاملين لافتة كبيرة عليها صور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأركان حكومته مع عبارة: "إنها مسؤوليتكم، لا تعودوا من قطر بلا اتفاق"، بحسب هيئة البث الرسمية.

كما هتف المتظاهرون مطالبين الحكومة بالتوصل إلى صفقة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس الجارية في الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية.

ونقلت هيئة البث العبرية عن أيالا ميتزجر، زوجة ابن يورام ميتزجر المحتجز في غزة، قولها: "لن يكون روتين (حياة طبيعية) حتى عودتهم (المحتجزين)، لأنه لا واقع طبيعياً عندما يقبع المدنيون الإسرائيليون في أسر حماس".

وأضافت ميتزجر: "على الحكومة أن تفعل كل شيء للتأكد من إتمام الصفقة".

وشهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة احتجاجات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة للمطالبة بإبرام صفقة لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ نحو 6 أشهر.

والثلاثاء أعلنت الخارجية القطرية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وأن اجتماع الاثنين حمل ردّ تل أبيب على مقترح لحماس، موضحةً أن الفريق الفني الإسرائيلي ما زال مجتمعاً في الدوحة.

وفي وقت سابق الثلاثاء عاد رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع إلى إسرائيل من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل إلى صفقة مع حماس، فيما ظلّ الفر يق الفني الإسرائيلي في قطر.

ورغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة"، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني وتحاصره منذ 17 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us