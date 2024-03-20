تظاهر أقارب لمحتجَزين إسرائيليين بغزة الأربعاء في مدينة تل أبيب، لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال المفاوضات الجارية في قطر.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة أحد الشوارع في تل أبيب، حاملين لافتة كبيرة عليها صور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأركان حكومته مع عبارة: "إنها مسؤوليتكم، لا تعودوا من قطر بلا اتفاق"، بحسب هيئة البث الرسمية.

كما هتف المتظاهرون مطالبين الحكومة بالتوصل إلى صفقة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس الجارية في الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية.

ونقلت هيئة البث العبرية عن أيالا ميتزجر، زوجة ابن يورام ميتزجر المحتجز في غزة، قولها: "لن يكون روتين (حياة طبيعية) حتى عودتهم (المحتجزين)، لأنه لا واقع طبيعياً عندما يقبع المدنيون الإسرائيليون في أسر حماس".

وأضافت ميتزجر: "على الحكومة أن تفعل كل شيء للتأكد من إتمام الصفقة".

وشهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة احتجاجات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة للمطالبة بإبرام صفقة لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار مطول في غزة.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ نحو 6 أشهر.

والثلاثاء أعلنت الخارجية القطرية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وأن اجتماع الاثنين حمل ردّ تل أبيب على مقترح لحماس، موضحةً أن الفريق الفني الإسرائيلي ما زال مجتمعاً في الدوحة.

وفي وقت سابق الثلاثاء عاد رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع إلى إسرائيل من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل إلى صفقة مع حماس، فيما ظلّ الفر يق الفني الإسرائيلي في قطر.

ورغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة"، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني وتحاصره منذ 17 عاماً.