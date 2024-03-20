يستعدّ ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لخوض معركة قانونية دولية، لارتكاب انتهاكات والتورط في جرائم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء، إنه "مع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، في اليوم التالي للقتال (بعد انتهاء الحرب)، يتوقع الجيش قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنود الجيش، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب".

وأضافت الصحيفة أن "الجيش يستعدّ لحرب قانونية دولية غير مسبوقة، إذ سيشاهد الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين".

وإلى جانب الدمار الهائل بالبنى التحتية والممتلكات، خلفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "وزير الدفاع يوآف غالانت سلّم، بناءً على طلب صريح واستثنائي من الولايات المتحدة، وزارة الدفاع الأمريكية خطاب التزام من إسرائيل ينصّ على عدم وجود انتهاك لقوانين الحرب في إسرائيل باستخدام الأسلحة الأمريكية التي تزوّد بها واشنطن الجيش الإسرائيلي".

واعتبرت أن "هذا أحد التحركات الأولية لجهاز الأمن في التعامل مع المعركة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، التي ستتوسع مع انتهاء القتال ضد حماس".

في هذا السياق، قالت سارة ياغر، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن: "نظراً إلى الأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها توفي بالمتطلبات القانونية الأمريكية ليست ذات مصداقية".

وأصدرت "رايتس ووتش" ومنظمة أوكسفام الخيرية مذكرة مشتركة تلخص مجموعة "انتهاكات إسرائيلية" للقانون الدولي، وحرمان سكان غزة من الخدمات الحيوية، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووفق يديعوت أحرونوت، "يخشى الجيش الإسرائيلي أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، قد لا تعرّض للخطر الضباط والجنود في الخارج فحسب، بل تحدّ بشكل رئيسي من الحرية العملياتية المستقبلية للجيش، التي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضدّ كل عدوّ".

ورأت أن "الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ تدريجياً حتى قبل الحرب، عندما أيدت المحكمة الجنائية الدولية في 2019 إجراء تحقيق ضد إسرائيل، ثم أعلنت في 2021 أن لديها السلطة لذلك".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في جيش الاحتلال لم تسمِّه قوله: "الآن يتوسع الضغط من دول عديدة لإعطاء الأولوية للإجراءات القانونية ضد الجيش الإسرائيلي والدولة، لا من جانب جنوب إفريقيا فحسب"، في إشارة إلى الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية.

واستعداداً للحرب القانونية المقبلة، كما أضافت الصحيفة، "أصبح رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العامّ العسكري المقدّم روني كاتسير، ومعاونوه من أكثر العناصر انشغالاً في الأشهر الأخيرة".

ورجحت الصحيفة حدوث "تسونامي (ملاحقات قانونية دولية)، عندما يُسمَح للصحفيين الأجانب وممثلي منظمات حقوق الإنسان بدخول القطاع بحرية".

وأشارت إلى أنه "خلال الحرب دمّر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضراراً بعشرات آلاف المباني والمنازل، وصادر مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء منطقة عازلة على جانب غزة من السياج الحدودي، كما أضرم النار في مئات المنازل".

وتابعت: "إذا تلقّت المحكمة الجنائية الدولية أدلة تثبت أن المواقع المدنية دُمّرَت بالفعل بلا أي مبرِّر عملي، فقد تصدر أوامر اعتقال دولية بحقّ الضباط والجنود وكبار المسؤولين الإسرائيليين".

وحسب الصحيفة، فقد "أعدت المنظمات المناصرة للفلسطينيين في أوروبا قوائم سوداء لمئات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب، بخاصة مَن نُشرَت هوياتهم ومَن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لأنفسهم وهم يدمرون المباني أو ينتقمون من الفلسطينيين".