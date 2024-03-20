سياسة
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لليوم الثالث.. الاحتلال يحاصر "الشفاء" بغزة ويشنّ عمليات قتل واعتقال واسعة
لليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة ومحاصرة المنطقة وسط عمليات قتل واعتقال واسعة، بينما يواصل مئات الفلسطينيين النزوح من المنطقة.
لليوم الثالث.. الاحتلال يحاصر "الشفاء" بغزة ويشنّ عمليات قتل واعتقال واسعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة / صورة: AA
20 مارس 2024

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اقتحام "مستشفى الشفاء" وحصار عشرات آلاف الفلسطينيين في الأحياء المحيطة به غرب مدينة غزة لليوم الثالث، بالتوازي مع عمليات قتل واعتقالات واسعة نفذها بصفوف النازحين داخل المشفى، وقصف منازل قريبة.

وأكد شهود عيان أن قوات جيش الاحتلال تواصل اقتحام المستشفى والتوغل في المناطق المحيطة به وتنفيذ عمليات قصف واسعة لمنازل قريبة من المستشفى.

وأوضح الشهود أن الجيش يستهدف منذ مساء الثلاثاء عدة منازل وبنايات سكنية بقذائف وقصف جوي في محيط "الشفاء" ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى "المعمداني" شرق غزة.

ومنذ فجر الأربعاء تسمع أصوات اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي في المناطق المحيطة بالمستشفى، بينما ظل جيش الاحتلال يلقي قذائف مضيئة في سماء المنطقة طوال الليل، للكشف عن تحركات عناصر المقاومة الفلسطينية، وفق الشهود.

وحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال قتل عشرات من الفلسطينيين النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي واعتقل مئات آخرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال قتله 90 فلسطينياً والتحقيق مع 300 في "مستشفى الشفاء"، بينما اعتقل 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت بعض المناطق المحيطة بالمستشفى، الأربعاء، حركة نزوح لمئات الفلسطينيين نحو شرق مدينة غزة، حسب شهود عيان.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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