سياسة
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أردوغان: تركيا أصبحت إحدى 4 دول تنتج مقاتلات الجيل الخامس بفضل KAAN
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال تجمّع جماهيري لحزب العدالة والتنمية بولاية إسبرطة الأربعاء، بأن بلاده باتت بوساطة المقاتلة "KAAN" واحدة من 4 دول قادرة على إنتاج مقاتلات الجيل الخامس.
أردوغان: تركيا أصبحت إحدى 4 دول تنتج مقاتلات الجيل الخامس بفضل KAAN
أردوغان: تركيا أصبحت إحدى 4 دول تنتج مقاتلات الجيل الخامس بفضل KAAN / AA
20 مارس 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن بلاده باتت بوساطة المقاتلة "KAAN" واحدة من 4 دول قادرة على إنتاج مقاتلات الجيل الخامس.

وأضاف الرئيس أردوغان في كلمة خلال تجمّع جماهيري لحزب العدالة والتنمية بولاية إسبرطة جنوب غربي البلاد، أن تركيا تأتي ضمن أول 3 دول في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.

وذكر أن الصناعات الدفاعية التركية كانت تعتمد تماماً على الخارج، لكنها اليوم زادت معدل التوطين فيها من 20 إلى 80% خلال نحو عقدين.

وأضاف أنه في السابق كانت الدول الغربية تمتنع عن بيع المسدسات لتركيا، لكن اليوم هناك طلب على المسدسات التركية المحلية من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، قال: "نعيش رمضان حزيناً بسبب مجازر غزة، وتركيا تقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين من خلال مساعداتها".

وشدّد الرئيس أردوغان على وقوف تركيا إلى جانب "الأشقاء في غزة"، داعياً لهم بالعون من الله تعالى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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