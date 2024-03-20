سياسة
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سيناتور يستنكر دعم واشنطن لإسرائيل.. والنرويج تدعو لوقف إطلاق النار بغزة
قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إنه "يجب ألا تقدم الولايات المتحدة قرشاً واحداً لآلة الحرب التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وذلك في أعقاب تصويت البرلمان الكندي على وقف صادرات السلاح لإسرائيل.
سيناتور يستنكر دعم واشنطن لإسرائيل.. والنرويج تدعو لوقف إطلاق النار بغزة
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يدعو بلاده لوقف دعم إسرائيل / صورة: Reuters
20 مارس 2024

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بلاده إلى وقف دعم إسرائيل، وقال "يجب ألا تقدم الولايات المتحدة قرشاً واحداً لآلة الحرب التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

جاء ذلك في منشور للسيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت الأمريكية عبر منصة إكس، الأربعاء، تعليقاً على قرار كندا وقف صادرات السلاح لإسرائيل.

وقال ساندرز: "صوّت البرلمان الكندي لمصلحة وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهم على حق تماماً بذلك".

وأوضح أنه ينتظر من الحكومة الأمريكية اتخاذ خطوة مشابهة بسبب الكارثة الإنسانية والجوع المتزايد في غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إذ تأتي هذه الخطوة بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لمصلحة اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل.

النرويج تطالب بوقف إطلاق النار

في سياق منفصل، وصف وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة الواقع تحت الهجمات الإسرائيلية بأنه "كارثة من صنع الإنسان"، داعياً إلى تحقيق وقف إطلاق نار عاجل.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، أوضح فيه أن استخدام إسرائيل للقوة العسكرية له أثر غير متناسب في السكان المدنيين.

وأكد أن ذلك غير متناسب مع القانون الإنساني الدولي، مشدداً على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل من أجل إرسال مساعدات إنسانية أكثر إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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