سياسة
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أدّت لارتقاء 685 شهيداً.. الصحة العالمية توثق 410 اعتداءات بمرافق صحية بغزة
وثّقت منظمة الصحة العالمية 410 اعتداءات ضد مرافق صحية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن استشهاد 685 شخصاً وإصابة 902، وإلحاق أضرار بـ99 منشأة منها 30 مستشفى، و104 سيارات إسعاف.
أدّت لارتقاء 685 شهيداً.. الصحة العالمية توثق 410 اعتداءات بمرافق صحية بغزة
المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة جراء الاعتداء الإسرائيلي / صورة: AA
20 مارس 2024

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها وثقت 410 اعتداءات على مرافق صحية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت في تقرير انفوغرافيك نشرته على منصة إكس أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وثّقت منظمة الصحة العالمية 410 اعتداءات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة".

وأكدت المنظمة أن الهجمات الموثقة من 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 12 مارس/آذار أسفرت عن "مقتل 685 شخصاً وإصابة 902 آخرين وإلحاق أضرار بـ99 منشأة، منها 30 مستشفى، وتضرر 104 سيارات إسعاف، تحطّم منها 54".

وأشارت إلى أن 38% من الهجمات وقعت في مدينة غزة شمالي القطاع، و23% بمحافظة شمال غزة، وأكثر 28% في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن مرافق الرعاية الصحية "ليست هدفاً"، داعية إلى "احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية".

وتتعمد إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، وتنفذ سلسلة اقتحامات لها، وتنفذ اعتقالات في صفوف الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بداخلها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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