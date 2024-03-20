أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أنه "لا شيء يبرر العقاب الجماعي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال غوتيريش: "لا شيء يبرر العمل البغيض لحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين" الذي ترتكبه إسرائيل في القطاع.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسر 239 على الأقل، علماً أنه أثيرت في الداخل الإسرائيلي اتهامات بمسؤولية جيش الاحتلال عن مقتل عديد منهم عملاً ببروتوكول "هانيبال" القاضي بالقضاء على الآسر، حتى لو عنى ذلك التضحية بالأسير.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"ضمان وصول كامل للمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم "كامل" لجهود الأمم المتحدة الإنسانية في القطاع.

وأضاف: "ينبغي علينا بذل كل الجهود لوقف القتل (في غزة)، والتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين في غزة) من دون شروط".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.