أبدت موسكو امتنانها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمبادرته لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إذ علقت على تصريح الرئيس التركي أردوغان بأن بلاده مستعدة للعب أي دور ميسّر في العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وأعربت زاخاروفا عن امتنانها لـ"كل من تحدّث لحل الوضع والسلام وعملية التفاوض، وعرض جهود الوساطة".

وقالت: "من خلال فهم ما يفرضه الغرب الجماعي على الكوكب بأكمله، فإن العالم يدعم بشكل متزايد السلام والسيناريو السلمي والحل السلمي، كما كنا نفعل منذ سنوات عديدة".

وأضافت :"هذه رسالة مهمة للغاية حول التحرّك نحو السلام في الوقت الذي يُصدر فيه الغرب الجماعي بيانات عدوانية لا نهاية لها، تهدف إلى تصعيد التوترات، والاستمرار في شراء الأسلحة ودعم الأنشطة الإرهابية".

وتابعت: "لهذا السبب نحن ممتنون للجميع، وهذا يشمل أيضاً مبادرة الجانب التركي والرئيس أردوغان نفسه".

وكان أردوغان قال خلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية، أن تركيا مستعدة للعب أي دور ميسّر من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.