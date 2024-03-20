سياسة
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فيدان: انضمامنا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي ولا يُترك لأجندات عقيمة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر مشارك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل، في أنقرة، أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لا يمكن تركه لأجندات عقيمة. مشيراً إلى أن إسبانيا وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول.
فيدان: انضمامنا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي ولا يُترك لأجندات عقيمة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في أنقرة. / صورة: AA
20 مارس 2024

شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، على أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مهمة للغاية لدرجة أنها لا يمكن أن تُترك لأجندات سياسية عقيمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عقب لقاء جرى بينهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال فيدان، إن إسبانيا من بين الدول التي تدعم بإخلاص عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية.

وأشار إلى أنه أبلغ نظيره الإسباني مرة أخرى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل هدفاً استراتيجياً لتركيا.

وأوضح فيدان، أنه أكد مرة أخرى أن "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تشكل أهمية بالغة، لدرجة أنها لا يمكن أن تُترك للأجندات السياسية العقيمة لبعض البلدان".

وأضاف: "إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي اتبعت موقفاً مبدئياً بشأن قضية غزة ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول".

وشدّد الوزير التركي، أن هذا الموقف الإسباني يستحق الاحترام، ويثبت أن قضية فلسطين "قضية عالمية تتجاوز الهويات الدينية والعرقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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