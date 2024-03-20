قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن جيش بلاده يستعد لبدء العملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والمكتظة بالنازحين، لافتاً إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

وقدم في كلمة متلفزة بثها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إيجازاً حول تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي لخلافاته مع الإدارة الأمريكية قائلاً: "في بداية الحرب اتفقنا (مع بايدن) على ضرورة القضاء على حماس (...) وخلال الحرب، لم يكن الأمر سراً، فقد كانت لدينا اختلافات في الرأي حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح أنه في المحادثة الأخيرة أبلغ بايدن أنه "من المستحيل إكمال النصر من دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح".

وأضاف: "لقد وافقت بالفعل على خطة الجيش الإسرائيلي العملياتية لدخول رفح، وسنوافق قريباً أيضاً على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال هناك".

واستطرد نتنياهو : "الرئيس بايدن، الذي أقدّر دعمه، طلب أن يُقدم لنا مقترحات رجاله سواء في المجال الإنساني أم في قضايا أخرى".

وعقب اتصال بايدن ونتنياهو، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح "من دون غزو بري كبير".

وكانت دول عديدة بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح من دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني نزحوا إلى هناك.

لكن نتنياهو أكد في كلمته المتلفزة، أنه سيقوم في كل الأحوال بما هو ضروري لأمن بلاده، في إشارة إلى إصراره على اجتياح رفح براً.

وتابع: "كانت هناك أوقات اتفقنا فيها مع أصدقائنا، وكانت هناك أوقات لم نتفق معهم فيها. وفي النهاية، قمنا دائماً بما هو ضروري لأمننا، وهو ما سنفعله هذه المرة أيضاً".

واستدرك: "بينما نستعد لدخول رفح، وهو ما سيستغرق بعض الوقت، فإننا نواصل العمل بكل ما أوتينا من قوة. ونواصل العمل في مدينة خان يونس (جنوبي القطاع)، وفي معسكرات وسط القطاع، من أجل القضاء على كبار مسؤولي حماس واعتقالهم كما فعلنا الآن في (مستشفى) الشفاء"، على حد وصفه.

والجمعة الماضية، أعلن مكتب نتنياهو تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة في رفح، من دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

يأتي ذلك رغم تصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً هجمات أسقطت قتلى وجرحى.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".