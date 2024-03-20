سياسة
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وزير الدفاع التركي يرحب بتصنيف العراق "PKK" تنظيماً إرهابياً محظوراً
رحّب وزير الدفاع التركي يشار غولر، خلال تجوله في ولاية قهرمان مرعش، بإعلان العراق "PKK" تنظيماً إرهابياً محظوراً على أراضيه، مؤكداً مواصلة العمل المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب.
وزير الدفاع التركي يرحب بتصنيف العراق "PKK" تنظيماً إرهابياً محظوراً
وزير الدفاع التركي يشار غولر. / صورة: AA
20 مارس 2024

أشاد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، بإعلان العراق "PKK" تنظيماً إرهابياً ومحظوراً على أراضيه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الأربعاء، خلال تجوله في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكر غولر في هذا الخصوص: "خلال زيارتنا الأخيرة إلى بغداد، صنفت الحكومة العراقية لأول مرة PKK تنظيماً إرهابياً وأعلنت حظره على أراضيها، وهذا شيء يسرنا".

ويوم 15 مارس/آذار الجاري، أجرى وزير الدفاع التركي برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.

وتمخض الاجتماع عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

وأوضح غولر: "سوف نواصل العمل معاً من الآن فصاعداً. وسننشئ مركزاً مشتركاً للعمليات".

وأكد أن الإرهاب "من أكبر المصائب" التي تعاني منها تركيا، مبيناً أن بلاده تقع في بقعة جغرافية "معقدة ومملوءة بالتحديات".

وأشار إلى أن بعض الجهات المستاءة من نهوض تركيا ونموها (لم يسمها)، تستخدم التنظيمات الإرهابية لعرقلة هذا النمو.

وتطرق غولر إلى مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا، فقال: "هذا المشروع من أهم مشاريع تركيا المستقبلية، وستعمل فيه الشركات التركية، وعبر هذا الطريق سيُنقل جميع البضائع القادمة من الصين إلى أوروبا، والمشروع سيتكون من 4 طرق سريعة و4 سكك حديدية و8 طرق عادية".

ومشروع "طريق التنمية" يشمل طرقاً برية وسككاً حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانيها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة (جنوبي العراق)، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يُربط بشبكة السكك الحديدية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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