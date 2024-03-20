سياسة
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لبحث التطورات بغزة.. القاهرة تستضيف اجتماعاً عربياً سداسياً بحضور بلينكن
كشفت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة تستضيف، الخميس اجتماعاً عربياً سداسياً بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومن المحتمل أن يناقش الاجتماع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة.
لبحث التطورات بغزة.. القاهرة تستضيف اجتماعاً عربياً سداسياً بحضور بلينكن
تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء / صورة: AA
20 مارس 2024

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية، إن القاهرة تستضيف، الخميس، اجتماعاً لوزراء خارجية 5 دول عربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

يأتي ذلك تزامناً مع جولة لبلينكن في منطقة الشرق الأوسط بدأها من السعودية، الأربعاء، وتشمل أيضاً مصر وإسرائيل.

والجولة التي تركز على الأوضاع في قطاع غزة، تعد السادسة لبلينكن منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، يعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع بلينكن في القاهرة، الخميس.

وأوضحت الوكالة أن شكري سيشارك كذلك، الخميس، في اجتماع وزاري عربي يضم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والأردن أيمن الصفدي ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وتستضيف القاهرة، في اليوم نفسه، اجتماعاً آخر يضم بلينكن وهؤلاء الوزراء الخمسة والشيخ، بحسب المصدر ذاته.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن جدول مناقشات الاجتماعين، لكنهما يأتيان بينما تشهد المنطقة حراكاً متصاعداً للبحث عن سبل لوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء أزمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ومن المقرر أن يعقد شكري مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع بلينكن في ختام الاجتماعات بالقاهرة، مساء الخميس.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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