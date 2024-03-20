أكدت الحكومة الكندية، الأربعاء، أنها لم توافق على أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي، مشدّدة على أن هذا التجميد مستمر حتى تتأكد أوتاوا من استخدام الأسلحة بما يتوافق مع قوانين البلاد.

وأوضح مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان أن تصاريح التصدير التي جرت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير/كانون الثاني ما زال العمل بها سارياً.

وأشار البيان إلى أن "كندا لديها نظام تصاريح تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل".

وأضاف "منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسيستمر هذا حتى نتمكن من التأكد من الامتثال الكامل لنظامنا للتصدير".

ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني" أو "أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال". ويجب على أوتاوا أيضاً التأكد من مدى مساهمة الأسلحة "في تحقيق السلام والأمن أو تقويضهما".

وأقر برلمان كندا مقترحاً غير ملزم أول أمس الاثنين بشأن الحرب على غزة، يدعو الحكومة إلى "منع أي موافقة أخرى على تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير عتاد وتكنولوجيا عسكرية إلى إسرائيل.

وذكر المدّعون أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أجازت كندا تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، بما فاق قيمة التصاريح التي أجازتها عام 2022.