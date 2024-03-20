سياسة
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الأمم المتحدة: السودان يواجه أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث
حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة الأربعاء من أن السودان حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب، يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، منددة بتقاعس المجتمع الدولي.
الأمم المتحدة: السودان يواجه أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث
الأمم المتحدة: السودان يواجه أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث / صورة: Reuters
20 مارس 2024

حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة، مساء الأربعاء من أن السودان يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، منددة بتقاعس المجتمع الدولي.

وقالت إيديم وسورنو نيابة عن منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن "من كل النواحي وحجم الحاجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة".

واستنكرت قائلة "يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي. وببساطة، نحن نخذل الشعب السوداني"، متحدثة عن "اليأس" الذي يعيشه السكان.

وقال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو الأربعاء "إذا أردنا الحيلولة دون أن يشهد السودان أسوأ أزمة غذائية في العالم، فإن تنسيق الجهود (... ) أمر ملح وضروري"، محذراً من انزلاق السودانيين إلى مرحلة المجاعة مع حلول موسم العجاف في أيار/مايو.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة، فيما لم تتمكن جهود وساطة عربية وإفريقية من إنهاء هذه الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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