استُشهد 4 شبان فلسطينيين الخميس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، اثنان منهم إثر استهداف مسيرات إسرائيلية موقعاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس، بعد ساعات من اغتيال الاحتلال 3 مقاومين في جنين، كما أعدمت قوات الاحتلال شابّاً عند مفرق مستوطنة غوش عتصيون للاشتباه بتنفيذه عملية طعن، وقتلت فتى في رام الله، وشنّت عمليات دهم واعتقال واسعة في مختلف محافظات الضفة.

وقتل جيش الاحتلال الخميس، فلسطينياً جنوبي الضفة الغربية، بزعم حيازته سكيناً. وقالت إذاعة الجيش: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني في الجزء السفلي من جسده في غوش عتصيون بعد العثور على سكين في حقيبته"، وأضافت الإذاعة: "حُدّدَت وفاة الفلسطيني"، دون الكشف عن هويته.

وأكّدَت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى متأثراً بجروح أصيب بها أمس الأربعاء خلال اقتحام الاحتلال محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة إلى 446 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما أفادت وزارة الصحة في بيان بـ"وصول شهيدين من مخيم نور شمس إلى مستشفى طولكرم الحكومي"، ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف موقعاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس بطائرة مسيرة مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، ليعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد اثنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس استمرت لساعات. وداهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينية في المخيم ومحيطه وحقّقَت مع ساكنيها، وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجاز أصحاب كل منها في غرفة واحدة. وشرعت جرافات عسكرية إسرائيلية بعملية تجريف واسعة في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال طالبت سكان حارة المنشية في المخيم عبر مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم، دون معرفة الدوافع، في الوقت الذي أطلقت فيه النار عشوائياً على كل شي متحرك. وعزّزَت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها وقناصتها على كل الجهات المؤدية إلى المخيم، تحديداً عند مدخله الرئيسي على طول شارع نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة في مخيم نور شمس، وقالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع القوات المقتحمة.

وأعلنت فصائل "العمل الوطني" في طولكرم الإضراب التجاري الشامل، اليوم الخميس حتى الساعة الواحدة ظهراً.

ومساء الأربعاء استُشهد 3 فلسطينيين باستهداف مسيرات إسرائيلية سيارة على أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، أن طواقمها "نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي". وأشارت إلى وجود "إصابة خطيرة" جراء الاستهداف.

من جانبه قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن "جثمانَي شهيدين وصلا إلى المستشفى أشلاء متفحمة، إذ وجد الأطباء صعوبة في التعرف على هويتيهما"، وفق "وفا"، فيما أفادت إدارة مستشفى ابن سينا بجنين، بأن "جثمان شهيد وصل إلى المستشفى أشلاء، بجانب إصابة خطيرة جراء القصف"، وفق المصدر نفسه.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان أن طيراناً إسرائيلياً استهدف سيارة بصاروخين على الأقلّ، في أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

بدوره، اعترف الجيش الإسرائيلي الأربعاء، بقصف سيارة في جنين بطائرة مسيرة، قائلاً إنها كانت تقل اثنين من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي. وأضاف: "قُتل في الهجوم أحمد بركات، منفّذ هجوم إطلاق النار في حرميش (مستوطنة إسرائيلية شماليّ محافظة طولكرم شماليّ الضفة) في مايو/أيار 2023، الذي قُتل فيه المواطن مئير تماري. كما شمل الهجوم محمد حواشين، قائد مجموعة للجهاد الإسلامي في جنين، إلى جانب عنصرين آخرين غيرهما.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن "العنصرين اللذين تَعرَّضا للهجوم كانا يروّجان أيضاً هجمات كبيرة ضد مواطني إسرائيل في هذه الأيام"، على حد تعبيره. وزاد: "وقف الاثنان وراء محاولة إدخال فلسطيني إلى قلب إسرائيل، التي أُحبِطَت في 11 مارس/آذار الجاري، ووجها العملية التي "وقعت بعبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش في 8 مارس/آذار، وأسفرت عن إصابة سبعة جنود بجروح في محيط مفرق حوميش".

اقتحامات مستمرة للاحتلال

وفي شمالي الضفة أيضاً أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر اليوم مدينة قلقيلية، ونشرت منصات فلسطينية مقاطع مصورة تظهر انتشار الآليات الإسرائيلية في شوارع المدينة.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس من حاجز الطور، وبلدة يعبد قرب جنين، بينما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليهما بالضرب في قرية مادما جنوب نابلس.

وفي وسط الضفة أصيب 3 فلسطينيين صباح الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الجنوبي لمحافظة رام الله والبيرة.

وفي جنوبي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس مخيم العروب وبلدة بيت أمر شماليّ الخليل.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت قبل ذلك مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ودهمت أحد المباني السكنية واعتقلت شابّاً من داخل منزله ثم انسحبت من المكان.

انتهاكات المستوطنين

في سياق متصل أصيب شابّ فلسطيني بجروح مساء الأربعاء جراء تَعرُّضه لاعتداء من مستوطنين في حي راموت الاستيطاني بالقدس المحتلة، حيث اقتحم المستوطنون حافلة عمومية إسرائيلية واعتدوا على الشابّ الفلسطيني سائق الحافلة بالضرب وهم يردّدون عبارات عنصرية من قبيل "الموت للعرب"، و"ارحل إلى غزة".

وهاجم مستوطنون أمس الأربعاء منازل فلسطينيين في قرية مادما جنوبي نابلس شماليّ الضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون آخرون مسلحون قرية برقة شمال غربيّ نابلس، واعتدوا على فلسطيني بالضرب المبرح وأحرقوا سيارته قبل أن ينسحبوا من القرية.

وفي حادثة منفصلة، اعتدى مستوطنون مسلحون على مواطنَيْن فلسطينيَّيْن في قرية بورين جنوبيّ مدينة نابلس، وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين بزي عسكري اعتدوا على راعٍ فلسطيني وشقيقه قبل اختطافهما ومغادرة القرية.

يُذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول في قرية بورين وقرى أخرى مجاورة، إذ كان آخرها استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية عقربة جنوب شرقيّ نابلس.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واغتيال لناشطين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.