كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن مقتل 17 مدنياً وجندياً إسرائيلياً في هجمات حزب الله اللبناني، التي بدأت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الهيئة مساء الأربعاء إن "17 مدنياً وجندياً إسرائيلياً قُتلوا، سقط غالبيتهم جراء إصابتهم بصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان، منذ بداية المواجهات بعد حرب غزة".

وعادة لا تعلن السلطات الإسرائيلية عن القتلى من الجنود الذين يسقطون في المواجهات المتواصلة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

في السياق نفسه أشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 3 آلاف و500 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ بداية المواجهات مع حزب الله.

كما رصد جيش الاحتلال إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية، قال إنها "لم تسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين"، وفق المصدر ذاته.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.