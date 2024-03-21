سياسة
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واشنطن تقدّم لمجلس الأمن مشروع قرار لوقف الحرب على غزة.. وبلينكن: نأمل دعمه
أعلنت واشنطن تسليم أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للسعودية، عن أمله في أن تدعم الدول هذا المشروع.
واشنطن تقدّم لمجلس الأمن مشروع قرار لوقف الحرب على غزة.. وبلينكن: نأمل دعمه
بلينكن مع بن سلمان خلال زيارة للسعودية / صورة: AFP
21 مارس 2024

عدّلت الولايات المتحدة للمرة السادسة، صياغة مشروع قرار لوقف الحرب على غزة، وقدّمَته لأعضاء مجلس الأمن، تزامناً مع زيارة يُجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط.

ويُقِرّ مشروع القرار المعدل بضرورة "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية".

كما يدعم المشروع "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار المتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

من جانبه قال بلينكن لقناة "الحدث" السعودية مساء الأربعاء خلال زيارة للمملكة بحث فيها جهود الوساطة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة: "قدّمنا بالفعل مشروع قرار، وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعماً من الدول".

وأعرب عن اعتقاده أن هذا المشروع "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي".

وأوضح قائلًا: "بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، لكن في الوقت عينه من الضروري أن نركّز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروِّع، ونجعلهم أولوية لنا"، مؤكداً ضرورة "حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم".

والتقى بلينكن في السعودية وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن يبحث في جدة والقاهرة جهود الوساطة التي تجريها قطر ومصر بين حماس وإسرائيل، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوصيل مزيد من المساعدات إلى غزة.

كما أعلنت الخارجية أن بلينكن سيزور إسرائيل الجمعة في إطار جولته الشرق أوسطية، بعد زيارة مصر اليوم الخميس.

وسبق أن فشل مجلس الأمن في تَبنِّي مشروع قرار جزائري دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق النقص (فيتو).

كان ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع قال إن "رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين".

واستخدمت الولايات المتحدة حقّ الفيتو في مجلس الأمن للمرة الثالثة ضد مشاريع قرارات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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