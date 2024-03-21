حث ما يقرب من 70 مسؤولاً ودبلوماسياً وعسكرياً أمريكياً سابقاً الرئيس جو بايدن على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة الأربعاء إلى بايدن: "على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة" مثل هذه الممارسات، "بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة (الأمريكية لإسرائيل)، بما يتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية".

ومن الموقعين أكثر من عشرة سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وعكست الرسالة الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وخلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، بجانب تدمير مناطق شاسعة من القطاع.

وقالت المجموعة في رسالتها إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس "ضرورية ومبرَّرة"، لكنها "اتسمت بانتهاكات متكررة" للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين.

وتابعت: "عشرات آلاف المدنيين في غزة قُتلوا، أغلبهم نساء وأطفال، ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم".

وقالت المجموعة إنها تدعم بقوة دعوة بايدن إلى هدنة فورية لمدة ستة أسابيع على الأقلّ، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. كما دعا الموقعون الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.

في السياق نفسه طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء، بإجبار إسرائيل على رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وإنهاء "العدوان" على القطاع الفلسطيني.

وكتب الصفدي في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "تقرير IPC (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يحذّر من مجاعة وشيكة في غزة تُخجِل العالم".

وأضاف: "يجب أن تُتخذ إجراءات فورية لإجبار إسرائيل على إنهاء عدوانها ورفع جميع القيود المفروضة على تسليم وتوزيع الإمدادات الإنسانية".

وأكد: "لا بديل من فتح جميع الطرق البرية لبدء معالجة الكارثة الإنسانية التي خلقتها إسرائيل في غزة".

وأوضح: "لا يمكن توزيع الإمدادات إلا بعد انتهاء العدوان، إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح، وهذه جريمة حرب مروّعة أخرى".

والاثنين أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي تعتمد وكالات الأمم المتحدة على تقييماته، بأن النقص الشديد في الغذاء ببعض أجزاء قطاع غزة تجاوز بالفعل مستويات المجاعة وأن الموت الجماعي أصبح الآن وشيكاً ما لم يُبرَم اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار والسماح بزيادة الموادّ الغذائية إلى المناطق المعزولة بسبب القتال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".