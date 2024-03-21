أعلنت الاستخبارات التركية الخميس، تحييد الإرهابي برزان حسن زاده، من يسمى مسؤولاً لدى تنظيم PKK عن شؤون الشباب في إيران، خلال عملية شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز الاستخبارات التركي (MİT) رصد مكان وجود الإرهابي حسن زاده الملقب بـ"تولهيلدان قنديل" في ريف منطقة قنديل شمالي العراق.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الاستخبارات علم بوجود اتصالات بين حسن زاده والقياديين في التنظيم جميل بايق ودوران كالكان.

ونجحت وحدات تابعة للاستخبارات التركية في تحييد الإرهابي في عملية بمنطقة قنديل.

وكشفت المصادر أن حسن زاده انضم إلى صفوف التنظيم عام 2016 وكان يشرف على أنشطة تجنيد عناصر جديدة.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وينشط تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق ويتخذ من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.