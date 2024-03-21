سياسة
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بعد توقف لشهر ونصف.. قصف روسي على كييف يوقع 10 إصابات
قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفّذت هجوماً صاروخياً على العاصمة كييف بعد توقف لمدة 44 يوماً، فيما خلّف الهجوم إصابة 10 أشخاص وتدميراً لبعض المباني.
بعد توقف لشهر ونصف.. قصف روسي على كييف يوقع 10 إصابات
آثار الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف / صورة: AP
21 مارس 2024

أعلنت أوكرانيا الخميس، أن روسيا قصفت العاصمة كييف بصواريخ كروز وباليستية بعد توقف دام نحو شهر ونصف، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في بيان، إن روسيا نفّذَت هجوماً صاروخياً على كييف بعد توقف لمدة 44 يوماً.

وأوضح بوبكو أن الجيش الروسي استخدم الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز من طراز "Х-101/Х-555/Х-55" في الهجوم.

وذكر المسؤول الأوكراني أن الصواريخ الروسية استهدفت كييف من اتجاهات مختلفة، وأن صفارات الإنذار استمرت نحو 3 ساعات.

ولفت إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ما يقرب من 30 صاروخاً، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، في أجواء كييف.

وأكد أن شظايا صاروخية ألحقت أضراراً بروضة أطفال ومبنى سكني في منطقة سفياتوشين ومبنى سكني آخر في منطقة شيفتشينكو.

من جهته أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو في بيان، أن الهجوم الصاروخي الروسي أسفر عن إصابة 10 أشخاص في العاصمة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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