سياسة
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BBC تحقق مع صحفيَّتين شاركتا منشورات  تفضح جرائم الاحتلال في غزة
تواجه شبكة BBC البريطانية ضغوطاً لوقف صحفيتين لديها عن العمل، بسبب تضامنهما مع الفلسطينيين في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما فتحت الصحيفة تحقيقاً في الأمر.
BBC تحقق مع صحفيَّتين شاركتا منشورات  تفضح جرائم الاحتلال في غزة
أنقاض وحطام مبنى انهار في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة / صورة: AFP
21 مارس 2024

تتعرض شبكة BBC البريطانية لضغوط لتعليق عمل صحفيتين شاركتا منشورات حول الجرائم الإسرائيلية في غزة، وأبدتا تعاطفاً على وسائل التواصل الاجتماعي مع معاناة الفلسطينيين في القطاع.

وطالبت نيكولا ريتشاردز، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، بتعليق عمل صحافيتين عربيتين في BBC، فيما تحقّق الشبكة في الأمر.

وكشف تقرير لـBBC أعدّته سهى إبراهيم وماري خوسيه القزي، ضرب جنود الاحتلال الإسرائيلي وإهانتهم للمسعفين الفلسطينيين خلال مداهمة مجمع ناصر الطبي في غزة الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه نقلاً "عن شهادات قدّمها لنا أفراد من الطاقم الطبي للمستشفى، قالوا إنهم تَعرَّضوا للاحتجاز والضرب والإذلال على أيدي القوات الإسرائيلية في أثناء مداهمتها المجمع الطبي".

كما تَحقَّق فريق عمل الشبكة البريطانية من تسجيلات مصوّرة لـ21 حادثة إطلاق نار داخل المجمع الطبي، وتأكّد من "إطلاق نار على 3 أشخاص داخله".

وإثر نشر التحقيق، عمدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى نشر مقال يشهّر بالصحافيين الذين شاركوا في إعداد التحقيق، مشيرة إلى أنّ صحافيّي BBC، الذين "يقفون وراء تقارير إذلال المسعفين في أحد مستشفيات غزة، أبدوا إعجابهم بمقاطع فيديو تحتفي بهجمات حماس الإرهابية ومنشورات مناهضة لإسرائيل على الإنترنت".

وأعربت الصحيفة عن مخاوفها من صحافيّي القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية، مشيرة إلى منشورات سابقة شاركتها الصحفيتان، أو أبدتا فيها إعجاباً وتضامناً مع الفلسطينيين.

فيما قال مسؤولون تنفيذيون في الهيئة إنّهم يحقّقون فيما إذا كانت الصحافيتان انتهكتا إرشادات الشبكة الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، مع إصرارها على الوقوف إلى جانب تقارير صحافييها عن الانتهاكات الإسرائيلية.

يُذكر أن BBC وقفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 6 صحافيين عن العمل، وحقّقت معهم بسبب مواقفهم المناصرة للقضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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