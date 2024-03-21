أماطت صحيفة هآرتس العبرية اللثام عن واقع الإهمال الطبي الذي يطال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي يؤدي إلى حالات وفاة فضلاً عن تدهور الأوضاع داخل السجون بسبب الاكتظاظ بأكثر من طاقتها الاستيعابية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، احتجزت إسرائيل 20,528 فلسطينياً، إلى حدود فبراير/شباط الماضي، أي أكثر بـ6,000 سجين من الطاقة الاستيعابية القصوى لمصلحة السجون البالغة 14,500 سجيناً.

وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان محتجَزاً في السجون والمنشآت الإسرائيلية 16 ألف أسير، وفي غضون أربعة أشهر أُسِرَ 5000 آخرين، وفقا لهآرتس.

"إهمال قاتل"

ونشرت هآرتس حالات استندت فيها إلى تقارير تشريح جثث المتوفين الفلسطينيين، التي رصدت علامات على تعرُّض بعضهم لمعاملة عنيفة.

ومن الحالات التي تناولها تقرير الصحيفة، الشاب الفلسطيني محمد الصبار، الذي توُفّي في 8 فبراير/شباط الماضي عن 21 عاماً، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة إن الصبار كان يعاني مرضاً مزمناً في القولون، وعندما وصل إلى غرفة الطوارئ وجد الأطباء أن إمكانية إنقاذه كانت ضئيلة جدّاً، وأورد التقرير أنه "كان يمكن إنقاذه لو توفرت له العناية الطبية التي كان بحاجة ماسَّة إليها".

واعتُقل الصبار في مايو/أيار عام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ووُضع قيد الحبس الإداري، وكان يُفترض أن يُطلَق سراحه بعد شهرين، لكن السلطات الإسرائيلية جدّدَت أمر حبسه خمس مرات، وفقا لهآرتس.

كذلك عبد الرحمن بهاش، 23 عاماً، توُفّي في الأول من يناير/تشرين الثاني الماضي، في سجن إسرائيلي. وكشف تشريح جثته وجود علامات ضرب على جسده: كدمات على الصدر والبطن جراء عدة كسور في الضلع وإصابة في الطحال، من دون أن يُحدَّد سبب الوفاة بحسم.

وكان بهاش يقضي حكماً بتهمة إطلاق النار على مدنيين، وتقول السلطات الإسرائيلية إنه كانت لديه صلات بحركة فتح، على حد التقرير الصحيفة.

أما عز الدين البنا، 40 عاماً، الأسير في سجن إسرائيلي، فكان مشلولاً ويستخدم كرسياً متحركاً، فيما قالت الصحيفة عن محامٍ زار مركز الاعتقال، إن السجناء أخبروه بأن البنا كان يعاني قروح ضغط، وأنه كان في حالة صحية سيئة ولم يتلقَّ العلاج رغم آلامه.

ويشير تقرير هآرتس إلى أن اكتظاظ السجون الإسرائيلية أصبح منذ اندلاع الحرب على غزة "مشكلة خطيرة"، مضيفة أن 27 أسيراً فلسطينياً من غزة، على الأقل، ماتوا وهم في عهدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والاثنين قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير قدورة فارس، إن "الأسرى في العزل يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والإهانة من السجانين والوحدات الخاصة التي تُستقدَم إلى السجون لتنفيذ عمليات القمع والتعذيب".

وأسفر التنكيل الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 13 أسيراً، بحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

وبلغ عدد أسرى الضفة الغربية المحتلة 7 آلاف و700 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، حسب آخر أرقام لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.