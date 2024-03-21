استُشهد وأُصيبَ عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، لا سيما المناطق الغربية، التي يتعرض فيها مجمع الشفاء الطبي لعملية توغُّل واجتياح واسعة لليوم الرابع على التوالي.

وفي آخر حصيلة محدَّثة قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها 65 شهيداً و92 مصاباً".

وأضافت: "بذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 31 ألفاً و988 شهيداً و74 ألفاً و188 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إعدام 140 فلسطينياً

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال فجّر مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط انقطاع الاتصال تماماً بجميع الطواقم الطبية داخله.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت عائلات نزحت إلى المجمع على التوجه إلى جنوب القطاع، ومنعت وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى محيط المجمع الطبي.

واعترف جيش الاحتلال في وقت لاحق من اليوم الخميس، بإعدام 140 فلسطينياً منذ بدء عمليته في مجمع الشفاء الطبي، قال إن 50 منهم قتلهم منذ صباح اليوم.

وكان أعلن أمس الأربعاء قتله 90 فلسطينياً والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، فيما اعتقل 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.

ومساء أمس الأربعاء استُشهد وأُصيبَ عشرات الفلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، خلال موعد إفطار اليوم العاشر من رمضان.

وتسبب القصف المدفعي في اندلاع حرائق واسعة في المناطق، واستُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن نزوح مئات إلى مناطق شرقي مدينة غزة، بينها أحياء التفاح والزيتون والشجاعية والصبرة.

قصف وتفخيخ المباني

في غضون ذلك أطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار صوب المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتعرضت منازل المدنيين في شارع الرشيد ومحيطه بمنطقة الميناء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لقصف مدفعي عنيف أدّى إلى استشهاد وإصابة عشرات.

كما تشهد بقية الأحياء الغربية لمدينة غزة تل الهوا والرمال والشيخ عجلين ومخيم الشاطئ قصفاً مدفعياً مكثفاً.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أحرق عديداً من المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي وفخّخ عدداً آخَر.

وأضافت المصادر أنه جرى إجلاء عشرات المرضى من بعض المباني، مشيرة إلى أن بعض الحالات الصعبة وكبار السن لم يجرِ إجلاؤهم.

أما وسط القطاع، فقصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي ومنزلاً بجوار مسجد يافا في مدينة دير البلح، وآخر في المخيم الجديد غرب مُخيَّم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.