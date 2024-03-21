سياسة
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بحضور الرئيس الفلسطيني وحفيد مانديلا وابنة جيفارا.. لقاء في إسطنبول حول غزة
يعقد المنتدى الإسلامي الأوروبي لقاءً في مدينة إسطنبول التركية الخميس، بحضور عديد من الخبراء والقادة الدوليين، من بينهم الرئيس الفلسطيني وحفيد مانديلا وابنة تشي غيفارا، لتسليط الضوء على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
بحضور الرئيس الفلسطيني وحفيد مانديلا وابنة جيفارا.. لقاء في إسطنبول حول غزة
المنتدى الإسلامي الأوروبي يعقد لقاء في مدينة إسطنبول حول غزة/ صورة: وسائل إعلام تركية
21 مارس 2024

يعقد المنتدى الإسلامي الأوروبي لقاء في مدينة إسطنبول التركية الخميس، بحضور عديد من الخبراء والقادة الدوليين.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سياسيين وأكاديميين ورجال أعمال من 20 دولة سيحضرون اللقاء الذي يُنظَّم لتسليط الضوء على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتقييم أجندة المناطق التي يتمتع فيها المسلمون بنفوذ في العمليات السياسية والاقتصادية وتحديد استراتيجيات مبتكَرة في المستقبل.

ويشارك في هذا اللقاء كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرة داغي، وعضو مجلس المرأة المسلمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لورين بوث، ورئيسة حزب "شين فين" الأيرلندي ماري لو ماكدونالد، ورئيسة الجمعية الإسلامية اليونانية آنا ستامو، والأمين العام لتحالف المساجد وجمعيات وقيادات المسلمين في أوروبا (AMMALE) فريد حناش، ورئيس الأساقفة في رام الله إلياس عواد، والعضو في الشعب الصربي أسامة زوكورليتش، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، وزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، حسب وسائل إعلام تركية.

وتتضمن قائمة المشاركين أيضا كلّاً من نكوسي زويليفليل مانديلا، حفيد الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، وأليدا غيفارا ابنة الثائر الكوبي تشي غيفارا، بجانب راف يسرويل دوفيد فايس من المجموعة اليهودية الأرثوذكسية الأمريكية المناهضة للصهيونية.

والمنتدى الإسلامي الأوروبي هو منظمة إسلامية مقرها في المملكة المتحدة ولها فروع في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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