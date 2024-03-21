قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن العراق ينظر بـ"إيجابية" إلى تأسيس مركز عمليات مشترك وإلى التعاون في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في إفادة صحفية قدمها المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي أكتورك، بأنقرة.

وقال بهذا الخصوص: "العراق يَعدّ تنظيم PKK الإرهابي تهديداً وينظر بإيجابية إلى مركز العمليات المشترك المقترح تأسيسه، وإلى التعاون في مكافحة الإرهاب".

وأوضح أن المحادثات مع العراق مستمرة على مستويات مختلفة، وأن التحضيرات لـ"وثيقة الإطار الاستراتيجي" المقرر توقيعها بين البلدين ما زالت مستمرة.

وأضاف العقيد البحري زكي أكتورك قائلاً: "في الفترة المقبلة، سيستمر عملنا مع السلطات العراقية في قضايا مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود بشكل مكثف".

وفيما يخص مكافحة القوات المسلحة التركية التنظيمات الإرهابية، قال أكتورك إن تركيا تمكنت من تحييد 26 إرهابياً في عمليات بشمالي سوريا والعراق خلال آخر 7 أيام.

ولفت المتحدث إلى أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في هاتين المنطقتين منذ مطلع العام الحالي، بلغ 608 إرهابيين.