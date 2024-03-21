أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في القاهرة، الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، محذراً من عواقب أي عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع بلاده.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء "الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وآخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين".

وشدد السيسي على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، مشيراً إلى "ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء".

وحذر من "العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

كما أكد السيسي "ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع".

كما شدد على "ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ووفق البيان، "تَوافق الجانبان (السيسي وبلينكن) على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد (التهدئة)، واتخاذ كل الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة".

وبالإضافة إلى لقائه السيسي، أجرى بلينكن مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، حسب بيان للخارجية المصرية.

ومصر هي ثاني محطة لبلينكن ضمن جولته السادسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة، التي بدأها في السعودية، الأربعاء، ويختتمها في إسرائيل، الجمعة.

​​​​​​​وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.