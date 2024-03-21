سياسة
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صحيفة كندية تحذف رسماً كاريكاتيرياً لنتنياهو أظهره مصاص دماء
حذفت صحيفة كندية رسماً كاريكاتيرياً سخر من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أظهره في شكل مصاص دماء، بعد موجة انتقادات وردود فعل غاضبة تعرضت لها الصحيفة، واتهامات لها بمعاداة السامية. فيما أكدت إدارة الصحيفة أن هدفها انتقاد نتنياهو لا الشعب اليهودي.
صحيفة كندية تحذف رسماً كاريكاتيرياً لنتنياهو أظهره مصاص دماء
"مصاص دماء نتنياهو".. صحيفة كندية تنتقد الحكومة الإسرائيلية / صورة: AA
21 مارس 2024

أزالت صحيفة "لابرس" الكندية الخميس، رسماً كاريكاتيرياً ساخراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أظهره كمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" لعام 1922.

وأصدرت الصحيفة اعتذاراً، قالت فيه إن "الرسم كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية لا الشعب اليهودي"، مشيرةً إلى أنه أُزيل من كل المنصات التابعة للصحيفة.

وأظهر الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته "لابرس"، وهي صحيفة رقمية تصدر باللغة الفرنسية، نتنياهو بأذنين مسنّنتين ومخالب وهو يقف مرتدياً معطفاً طويلاً على متن سفينة شراعية في صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" لعام 1922. وكتبت تحت الرسم عبارة "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح".

وانتقد سياسيون كنديون بينهم رئيس الوزراء ترودو ومنظمات يهودية الرسم الكاريكاتوري بتهمة أن الرسم الكاريكاتوري معادٍ للسامية. فيما قالت رئيسة تحريرها ستيفاني غرامون إن "الرسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية لا الشعب اليهودي"، مضيفة "لم تكن نيتنا أبداً ترويج معاداة السامية أو الصور النمطية المسيئة".

وقبل أيام، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة في رفح، رغم التحذيرات الدولية. وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:AFP
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