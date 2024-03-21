يُعقد بالقاهرة الخميس اجتماع وزاري عربي، بحضور مسؤول فلسطيني رفيع لبحث جهود تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق مصدر رسمي.

وذكر متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، على منصة إكس أن الاجتماع يضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ويناقش الاجتماع "جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات".

ومن المنتظر أن يلتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت لاحق اليوم عقب الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كان بلينكن وصل إلى القاهرة الخميس، قادماً من السعودية، ضمن جولته السادسة بالمنطقة منذ حرب غزة، التي يختتمها غداً الجمعة في إسرائيل.

وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية التي تأتي بدعم أمريكي قوي عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​