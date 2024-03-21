أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس فلسطينياً محرراً بصفقة التبادل مع حركة حماس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليرفع عدد المعاد اعتقالهم من محرري الصفقة إلى 14.

وأكد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، أن جيش الاحتلال "اعتقل الفلسطيني أُبَيّ يوسف أبو ماريا (18 عاماً) من بلدة بيت أمر قرب الخليل (جنوب) صباح اليوم".

ولفت البيان إلى أن أبو ماريا يعاني من عجز في يده اليسرى بنسبة 70%، جراء إصابة تعرض لها برصاص الاحتلال.

وأوضح أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت اعتقال محرري دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار بنود اتفاق التهدئة، ليرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحررين إلى 14، أبقى الاحتلال على اعتقال 12 منهم".

​​​​​​​وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني التي استمرت 7 أيام، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد.

فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، هم 71 أسيرة و169 طفلاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.