سياسة
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فلسطين تحمّل واشنطن مسؤولية وقف عدوان الاحتلال
صرّح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بأن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، مطالباً واشنطن بالعمل الفوري على إجبار الاحتلال على وقف عدوانه، وتحويل التصريحات إلى أفعال.
فلسطين تحمّل واشنطن مسؤولية وقف عدوان الاحتلال
الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن مسؤولة وقف “العدوان” الإسرائيلي / صورة: AA
21 مارس 2024

قالت الرئاسة الفلسطينية الخميس، إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك وفق تصريحات للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال أبو ردينة إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني يشير بوضوح إلى أن الاحتلال يصر على تحدي المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزاً عن محاسبته".

وأضاف: "نحذر الجميع من أن استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها على شعبنا الفلسطيني، التي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار".

وتابع أبو ردينة: "لن يتحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي".

وأوضح أن "حرب الإبادة في قطاع غزة واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، خاصة من الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال وقف جرائمها".

وطالب متحدث الرئاسة الإدارة الأمريكية بالعمل الفوري على "إجبار إسرائيل على وقف عدوانها، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك".

وقال "الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف العدوان على شعبنا".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 446 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في موازاة ذلك، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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