سياسة
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القاهرة.. الاجتماع العربي السداسي يدعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة
دعا الاجتماع الوزاري العربي السداسي بالقاهرة إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والقطاع.
القاهرة.. الاجتماع العربي السداسي يدعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار بغزة
الاجتماع العربي السداسي بالقاهرة يدعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة / صورة: الخارجية المصرية
21 مارس 2024

طالب الوزراء والمسؤولون العرب المجتمعون في القاهرة مساء الخميس، بوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن أعضاء الاجتماع، أوردته الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن القاهرة، استضافت اجتماعاً لوزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأفاد بأن الاجتماع العربي السداسي تناول "التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأكد المشاركون، وفق البيان، "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع".

وشددوا على "أولوية التغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 (خاص بإنفاذ إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع) بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة".

ودعا المشاركون، إلى "توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وجددوا "رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد المشاركون "حتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية"، وفق البيان المشترك.

وخلفت الحرب الإسرائيلية التي تأتي بدعم أمريكي قوي عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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