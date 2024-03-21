سياسة
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بمنعه الدواء.. الاحتلال يقتل 13 مريضاً بالعناية المركزة في مجمع الشفاء بغزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد 13 من مرضى العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة، عبر منع جيش الاحتلال وصول الدواء والطعام والأدوية والأكسيجين إليهم، جراء حصاره المتواصل للمستشفى لليوم الرابع.
بمنعه الدواء.. الاحتلال يقتل 13 مريضاً بالعناية المركزة في مجمع الشفاء بغزة
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 13 مريضاً بالعناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة / صورة: AA
21 مارس 2024

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الخميس عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 13 مريضاً خلال الساعات الماضية داخل مجمع الشفاء الطبي، عبر منعه الدواء والطعام والأدوية والأكسيجين عنهم في غرف العناية المركزة.

جاء ذلك في منشور للمكتب للإعلامي الحكومي على تليغرام، أوضح فيه أن غرف العناية المركزة في المستشفى فيها قرابة 22 حالة مرضية بحاجة ماسّة إلى رعاية طبية فائقة.

وأفاد المنشور بأن جيش الاحتلال "تعمَّد قتل 13 مريضاً منهم بمنع الدواء والمحاليل والكهرباء والغيارات والأكسجين عنه منذ احتلاله للمجمع لليوم الرابع على التوالي".

وأضاف: "حسب المعلومات الواردة إلينا، فإن 4 مرضى ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة فارقوا الحياة (دون تحديد إن كانوا من ضمن الـ13 أو غيرهم)".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال "قطع عنهم التيار الكهربائي، وبالتالي توقف الأكسيجين إمعاناً في قتلهم، إضافة إلى اعتقاله الأطباء والممرضين وإخراجهم من الأقسام وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومنع وصولهم إلى غرف المرضى لمحاولة إنقاذهم".

ولفت إلى أنه "يوجد داخل مجمع الشفاء الطبي جرحى ومرضى تعفنت جروحهم بسبب انعدام وجود الغيارات والأطباء والممرضين".

وأكد أن "جيش الاحتلال منع الوصول إلى الصيدلية ومخازن الأدوية للحصول على العلاجات ومستلزمات الغيارات وغيرها، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي ولبروتوكولات حقوق الإنسان المختلفة".

ولليوم الرابع يواصل جيش الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء، الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

والأربعاء، أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن الهجوم على المستشفى يهدف إلى "الضغط" على حركة حماس خلال المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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