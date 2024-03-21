سياسة
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بعد دعوة لابيد إلى إبرام صفقة فورية.. نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال بعثة برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع إلى قطر، من أجل بحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك بعد ساعات من دعوة زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى إبرام صفقة فورية.
بعد دعوة لابيد إلى إبرام صفقة فورية.. نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر
نتنياهو يوافق على إرسال بعثة إلى قطر لبحث تبادل الأسرى مع حماس / صورة: AA
21 مارس 2024

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس، عن موافقة بنيامين نتنياهو على إرسال بعثة من بلاده إلى قطر غدا ًالجمعة، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بأن رئيس الوزراء وافق على مغادرة بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع غداً الجمعة إلى قطر.

وأوضح أن البعثة تغادر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري عباس كامل.

وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة، بغية دفع الجهود لاسترجاع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس "ولو كانت سيئة".

وأمس الأربعاء، أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان، أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت رداً إسرائيلياً سلبياً على مقترحها لاتفاق مأمول، متهما تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق أن أبلغت بها الوسطاء.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، أعلنت حماس مقتل 70% في غارات عشوائية إسرائيلية.

وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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